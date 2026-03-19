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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betäubungsmittelkonsum und Fahrweise führen zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.03.2026 gegen 11:15 Uhr konnte ein 33-Jähriger mit seinem E-Bike in der Maximilianstraße fahrend durch eine Streife festgetsellt werden. Der Mann zeigte hierbei deutliche Ausfallerscheinungen in Form von starkem Schwanken, sowie teilweise dem Fahren von Schlangenlinien. Daher wurde der aus Neustadt/W. stammende Mann einer Kontrolle untezrogen. Hierbei wurde bekannt, dass dieser unter dem Einfluss von Amfetamin, Metamfetamin, Opiaten und THC steht. Daher wurde diesem eine Blutprobe entnommen und dessen E-Bike sichergestellt. Der Neustadter trat bereits vor zwei Monaten wegen einer Fahrt mit einem Kleinkraftrad unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss, sowie ohne erforderliche Fahrerlaubnis in Erscheinung. Nun kommen auf den 33-Jährigen erneut mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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