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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der Nach von Sonntag auf Montag in der Ringstraße mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und flüchtete anschließend. Der Eigentümer des Mercedes stellte am Montag gegen 08:30 Uhr einen Schaden an seinem Auto fest und verständigte die Polizei. Bei einer genaueren Überprüfung des Unfallschadens fanden die Beamten blaue Lackantragungen an dem Mercedes auf. Demnach ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um ein blaues Auto handeln muss. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem blauen Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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