Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist belästigt Mädchen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:50 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Mann in der Steigestraße zwei 9-jährige Mädchen. Die beiden Kinder standen auf einer dortigen Grünfläche als ein Unbekannter sich zu ihnen stellte, seinen Unterleib entblößte und unzüchtige Bewegungen machte. Hiernach liefen die zwei Mädchen sofort davon und vertrauten sich einem bekannten Erwachsenen an.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

- Halbglatze mit grau-schwarzen Haaren.

- Trug enge eine Jeanshose, einen schwarz-grauer Pullover und verschmutzte graue Sportschuhe.

- Führte einen Rucksack und zwei weiß-gelbe Tragetaschen, die mit Pfandflaschen gefüllt waren, mit sich.

- Ungepflegtes Äußeres.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

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