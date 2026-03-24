PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist belästigt Mädchen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:50 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Mann in der Steigestraße zwei 9-jährige Mädchen. Die beiden Kinder standen auf einer dortigen Grünfläche als ein Unbekannter sich zu ihnen stellte, seinen Unterleib entblößte und unzüchtige Bewegungen machte. Hiernach liefen die zwei Mädchen sofort davon und vertrauten sich einem bekannten Erwachsenen an.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

   -	Halbglatze mit grau-schwarzen Haaren.
   -	Trug enge eine Jeanshose, einen schwarz-grauer Pullover und 
verschmutzte graue Sportschuhe.
   -	Führte einen Rucksack und zwei weiß-gelbe Tragetaschen, die mit 
Pfandflaschen gefüllt waren, mit sich.
   -	Ungepflegtes Äußeres.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 14:15

    POL-MA: Mannheim: Rauchentwickling im Quadrat U1, PM Nr.1

    Mannheim (ots) - Derzeit kommt es im Quadrat U1 zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, nachdem aus einem Gebäude eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen war. Wegen der Einsatzmaßnahmen ist Breite Straße für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Stefan Wilhelm Telefon: 0621 / 174-1111 E-Mail: ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:44

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mann randaliert in der Altstadt - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 27-Jähriger gegen Mitternacht in der Altstadt von Eberbach. Im Bereich der Hohenstaufenstraße, Odenwaldstraße und Güterbahnhofstraße pöbelte der Mann Passanten an und soll einer noch unbekannten Frau hinter gelaufen sein. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren