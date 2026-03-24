Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rauchentwicklung im Quadrat U 1 - Pressemeldung Nr. 3

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6242536), sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte derzeit aufgrund eines Brandes im Quadrat U 1 im Einsatz. Nach derzeitigem Stand verletzte sich hierbei glücklicherweise nur eine Person leicht durch das Rauchgas und konnte nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst noch vor Ort wieder entlassen werden. Die Löscharbeiten waren kurz vor 17:00 Uhr beendet. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der Straßenbahnverkehr zwischen Paradeplatz und Abendakademie gesperrt und umgeleitet werden. Der Straßenbahnverkehr konnte gegen 17:20 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Brandursache und die Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell