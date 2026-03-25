POL-MA: Mannheim: Auto fährt gegen Ampel, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Derzeit sucht die Polizei nach einer 77-jährigen Frau die seit heute Abend vermisst wird. Um auszuschließen, dass die Frau bei einem Spaziergang in eine hilflose Lage geraten ist, werden derzeit mehrere Bereiche im Raum Mannheim-Neckarau durch Polizeibeamte überprüft. Unter anderem werden sie hier durch einen Polizeihubschrauber bei der Suche ...

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