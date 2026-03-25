POL-MA: Mannheim: Auto fährt gegen Ampel, PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Polizei und der Rettungsdienst aufgrund eines Unfalls in der Luzenbergstraße (B44) im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen gegen eine Anmpel gefahren sein. Nähere Informaionen liegen bislang noch nicht vor. Aufgrund der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsebeinträchtigungen kommen. Es wird nachberichtet.
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