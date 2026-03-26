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Polizei Bielefeld

POL-BI: Wem gehört diese Transportbox für Tontechnik?

POL-BI: Wem gehört diese Transportbox für Tontechnik?
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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Samstag, 14.03.2026, stellte die Polizei ein Zubehörcase am Baumschulenweg, in Höhe Remterweg, sicher. Er konnte bislang keiner Straftat zugeordnet werden.

Gegen 08:50 Uhr meldete eine Bielefelderin der Polizei den Fund eines herrenlosen Tontechnikkastens am Wegesrand. Er befand sich an einer kleinen Brücke am Fluss Bohnenbach.

Zunächst nahmen die Beamten an, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Zur Eigentumssicherung wurde der Kasten sichergestellt. Er konnte bislang jedoch keiner Straftat zugeordnet werden. Aus diesem Grund wurde der Kasten dem städtischen Fundbüro am Ravensberger Park übergeben. Es handelt sich um ein Zubehörcase der Marke Thon mit den Maßen 60x40x40.

Zeugen melden Hinweise zu einer möglichen Straftat bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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