Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - keine Angst vor Spinnen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Baden-Baden (ots)

Eine "riesige" Spinne in einem Zimmer in einer Seniorenwohnanlage in der Innenstadt wurde der Polizei am Dienstagmorgen telefonisch gemeldet. Nachdem eine 92-jährige Bewohnerin die Rezeption nicht erreichen konnte, wandte sie sich hilfesuchend an die Polizei. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden konnte vor Ort eine ortsansässige Spinne an der Wand entdecken, die außerhalb der Reichweite der Seniorin war. Das Krabbeltier wurde fachgerecht und schadlos durch die Beamten nach draußen gebracht. Neben der Spinne konnte auch die ängstliche Bewohnerin wieder glücklich gemacht werden. /vo

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