Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Mädchen aus Fluss gerettet

Renchen (ots)

Zu einer lebensgefährlichen Lage kam es am Donnerstagabend, als ein 15-jähriges Mädchen versuchte, einen Hund zu retten. Nach polizeilichen Erkenntnissen soll das Mädchen gemeinsam mit einer Frau und deren zwei Kindern gegen 20 Uhr an der Rench im Stadtgebiet spazieren gegangen sein. Als der Hund der Frau Enten im Wasser entdeckte, soll er in den Fluss gesprungen und sofort von der starken Strömung erfasst worden sein. Um den Hund zu retten, sprang die 15-Jährige in das kalte Wasser und erreichte das Tier, um es ans Ufer zu bringen. Sie selbst kam aber durch die Strömung nicht mehr selbstständig aus dem Fluss. Einer großen Anzahl von Rettungskräften der Feuerwehr, der DLRG und der Wasserrettung gelang es, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, das Mädchen aus der lebensgefährlichen Lage zu retten. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

/vo

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