Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Ettenheim - Schockanrufer waren erfolgreich - Warnhinweise der Polizei

Offenburg / Ettenheim (ots)

Gleich zwei sogenannte "Schockanrufe" gingen am Donnerstag bei Bewohnern im Ortenaukreis ein. Bei drei lebensälteren Betroffenen erlangten die unbekannten Täter größere Summen an Bargeld. In Offenburg übergab eine 75-jährige Frau gegen 19 Uhr einem unbekannten Täter einen sehr hohen Bargeldbetrag. Der Täter entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Ettenheim, wo ein Ehepaar zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr einen Anruf von einem russisch sprechenden Unbekannten erhielt. Dieser behauptete, dass ein Familienmitglied in einen Verkehrsunfall verwickelt sei und forderte eine vermeintliche Kaution in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das lebensältere Paar übergab schließlich das Geld an den Unbekannten. Ob die beiden Fälle miteinander in Verbindung stehen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche die Beamten der Kriminalpolizei übernehmen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufen und gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.

- Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

/sk

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