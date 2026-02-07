PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung - Absturz eines Gleitschirmfliegers

Hönningen (ots)

In einem Waldgebiet innerhalb der Gemarkung 53506 Hönningen kam es am heutigen Tage, gegen 11:56 Uhr, zu einem Absturz eines Gleitschirmfliegers. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Gleitschirmflieger augenscheinlich unverletzt. Jedoch hängt der Pilot mit seinem Gleitschirm in einem Baum fest.

Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern zurzeit noch an.

Aktuell wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Weiler, PK

Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

