Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Lahr, A5 - Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden

Offenburg, Lahr, A5 (ots)

Beim Versuch sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen verursachte ein 17-jähriger Autofahrer einen Unfall und damit einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. Außerdem verletzten sich seine beiden Mitfahrer leicht.

Am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr sollte ein mit drei Personen besetzter Volkswagen, der auf der Autobahn A5 in Richtung Basel fuhr, kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer erhielt von den vorausfahrenden Polizeibeamten die Aufforderung hinterherzufahren, da die Durchführung der Kontrolle aus Sicherheitsgründen abseits der Autobahn stattfinden sollte.

Zunächst kam der Autofahrer der Aufforderung nach, zog an der Anschlussstelle Offenburg jedoch in letzter Sekunde wieder auf die Durchgangsfahrbahn und beschleunigte sein Auto stark. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Beim Versuch den schwarzen Volkswagen zu Überholen, beabsichtigte der VW-Fahrer mehrfach das Polizeifahrzeug seitlich zu rammen, was aufgrund der Einleitung einer Gefahrenbremsung verhindert werden konnte.

An der Anschlussstelle Lahr verließ der schwarze Volkswagen die Autobahn mit überhöhter Geschwindigkeit und kam infolge dessen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Erneut versuchten sich die Fahrzeuginsassen des Volkswagens der Verantwortung zu entziehen, indem sie fußläufig flüchteten. Sie konnten jedoch kurzerhand gefasst und vorläufig festgenommen werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer des Volkswagens gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 beim Verkehrsdienst Offenburg zu melden.

/av

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