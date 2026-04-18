Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Odelshofen

Rheinau, Rheinbischofsheim

Bühl, Unterstmatt - Sprengung von Zigarettenautomaten, Zeugen gesucht

Kehl, Odelshofen / Rheinau, Rheinbischofsheim / Bühl, Unterstmatt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu drei Sprengungen von Zigarettenautomaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg. Die erste Sprengung wurde der Polizei gegen 4.40 Uhr in der Weiherstraße in Rheinbischofsheim gemeldet. Hier wurde von Zeugen kurz zuvor ein dunkel gekleideter Mann an dem Automaten beobachtet. Eine weitere Sprengung meldeten Anwohner der Bergstraße in Kehl Odelshofen gegen 05.20 Uhr. Auch hier konnte ein dunkel gekleideter Mann mit einem Rucksack beobachtet werden, welcher sich an dem Automaten aufhielt und von der Örtlichkeit flüchtete. Der Mann wird als circa 175 bis 180 cm groß, mit schlanker Statur beschrieben. Er trug ein langes dunkles Oberteil und lange dunkle Hosen sowie eine Mütze mit heller Stirnlampe. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifen verlief die Fahndung nach dem Flüchtigen bislang ohne Erfolg. Gegen 9 Uhr teilte ein Zeuge von der Schwarzwaldhochstraße ebenfalls die Sprengung eines Zigarettenautomaten bei der Unterstmatt mit. Auch hier hinterließen die unbekannten Täter ein Trümmerfeld. Ob ein Zusammenhang zwischen den jeweiligen Taten besteht ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Alle drei Automaten wurden komplett zerstört. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in den jeweiligen Bereichen gemacht haben oder Hinweise zu der flüchtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

/bab

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