PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Odelshofen
Rheinau, Rheinbischofsheim
Bühl, Unterstmatt - Sprengung von Zigarettenautomaten, Zeugen gesucht

Kehl, Odelshofen / Rheinau, Rheinbischofsheim / Bühl, Unterstmatt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu drei Sprengungen von Zigarettenautomaten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg. Die erste Sprengung wurde der Polizei gegen 4.40 Uhr in der Weiherstraße in Rheinbischofsheim gemeldet. Hier wurde von Zeugen kurz zuvor ein dunkel gekleideter Mann an dem Automaten beobachtet. Eine weitere Sprengung meldeten Anwohner der Bergstraße in Kehl Odelshofen gegen 05.20 Uhr. Auch hier konnte ein dunkel gekleideter Mann mit einem Rucksack beobachtet werden, welcher sich an dem Automaten aufhielt und von der Örtlichkeit flüchtete. Der Mann wird als circa 175 bis 180 cm groß, mit schlanker Statur beschrieben. Er trug ein langes dunkles Oberteil und lange dunkle Hosen sowie eine Mütze mit heller Stirnlampe. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifen verlief die Fahndung nach dem Flüchtigen bislang ohne Erfolg. Gegen 9 Uhr teilte ein Zeuge von der Schwarzwaldhochstraße ebenfalls die Sprengung eines Zigarettenautomaten bei der Unterstmatt mit. Auch hier hinterließen die unbekannten Täter ein Trümmerfeld. Ob ein Zusammenhang zwischen den jeweiligen Taten besteht ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Alle drei Automaten wurden komplett zerstört. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in den jeweiligen Bereichen gemacht haben oder Hinweise zu der flüchtigen Person geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei den Beamten des Kriminaldauerdienstes zu melden.

/bab

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 12:28

    POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Jugendliche angegangen

    Baden-Baden, Haueneberstein (ots) - In der Bahnhofstraße kam es am Freitagabend zu einem sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige. Die Jugendliche war gegen 22 Uhr im Bereich des dortigen Parkplatzes beim Haltepunkt am ehemaligen Bahnhof zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von einem mit ukrainischen Akzent sprechenden etwa 30-jährigen Mann angegangen worden sein ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 15:44

    POL-OG: Offenburg, Lahr, A5 - Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden

    Offenburg, Lahr, A5 (ots) - Beim Versuch sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen verursachte ein 17-jähriger Autofahrer einen Unfall und damit einen Schaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. Außerdem verletzten sich seine beiden Mitfahrer leicht. Am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr sollte ein mit drei Personen besetzter Volkswagen, der auf der Autobahn A5 in Richtung Basel fuhr, kontrolliert werden. Der ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 14:16

    POL-OG: Offenburg, Ettenheim - Schockanrufer waren erfolgreich - Warnhinweise der Polizei

    Offenburg / Ettenheim (ots) - Gleich zwei sogenannte "Schockanrufe" gingen am Donnerstag bei Bewohnern im Ortenaukreis ein. Bei drei lebensälteren Betroffenen erlangten die unbekannten Täter größere Summen an Bargeld. In Offenburg übergab eine 75-jährige Frau gegen 19 Uhr einem unbekannten Täter einen sehr hohen Bargeldbetrag. Der Täter entfernte sich danach in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren