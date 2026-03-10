Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drogenbande: Vier Männer in U-Haft

Krefeld (ots)

Die Polizei hat am Montag (9. März 2026) vier Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Krefeld vorgeführt. Am Dienstag hat dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld für alle vier Untersuchungshaft angeordnet.

Zivile Beamte hatten nach vorangegangenen Ermittlungen am Montagvormittag drei der Männer beim mutmaßlichen Verkauf von Drogen auf der Neusser Straße und auf dem Alten Deutschen Ring beobachtet und daraufhin festgenommen. Im Anschluss durchsuchte die Polizei eine Wohnung auf der Kölner Straße, die dem Trio zugeordnet werden konnte. Hier fanden die Beamten Heroin und Kokain im Straßenverkaufswert von rund 3400 Euro, Bargeld in vierstelliger Höhe, eine Axt, ein Messer und diverse gefälschte Ausweise. Ein vierter Mann, der sich in der Wohnung aufgehalten und beim Eintreffen der Polizei Drogen vom Balkon geworfen hatte, wurde ebenfalls festgenommen.

Der Tatvorwurf gegen die vier Beschuldigten lautet bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Weitere Auskünfte zu den laufenden Ermittlungen werden derzeit nicht erteilt.

(86)

