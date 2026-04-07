Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrszeichen im Brinkerweg beschädigt - Zeugen gesucht

Haren (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25. März 2026 wurde in Haren ein Verkehrsschild im Brinkerweg 9 beschädigt. Die Täterschaft durchtrennte die Stange des Schildes auf bislang unbekannte Weise. Am Morgen gegen 05:40 Uhr wurde das Schild auf der Straße aufgefunden; normalerweise steht es in der Kurve am Ende des Brinkerwegs, kurz vor der Rütenbrocker Straße.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932/72100 zu melden.

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