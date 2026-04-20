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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Raumünzach - Schwerverletzt nach Arbeitsunfall

Forbach, Raumünzach (ots)

Bei Baggerarbeiten im Bereich von Bahngleisen hat sich in der Nacht auf Montag ein 52 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Baggerfahrer gegen 2 Uhr bei Gleisarbeiten im Bereich des Bahnhofs mit dem Schwergewicht abgerutscht, hat sich in der Folge überschlagen und stürzte in die Murg - es sollen Betriebsstoffe ausgelaufen sein. Der Schwerverletzte soll sich nach dem Unfall über eine Stunde zu einem Anwesen geschleppt haben, wo letztlich Rettungskräfte alarmiert werden konnten. Der 52-Jährige wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Bahnstrecke ist aktuell gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an und dürfte noch einige Stunden in Anspruch nehmen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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