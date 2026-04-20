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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Mopedfahrerin schwer verletzt

Ettenheim (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad kam es am Sonntagabend auf der Otto-Stoelcker-Straße. Gegen 20 Uhr wollte ein 44-jähriger Opel-Fahrer, der in Richtung Bundesstraße unterwegs war, nach links in die Straße Auf den Espen abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer eine ihm entgegenkommende 18-jährige Motorradfahrerin, die in Richtung Münchweier fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 18-Jährige schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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