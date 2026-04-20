Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Viel Verkehr trotz hoher Kraftstoffpreise

Haslach (ots)

Trotz der anhaltend hohen Kraftstoffpreise war die monatliche Kontrollstelle des Polizeireviers Haslach in Zusammenarbeit mit dem Zoll und der Verkehrspolizei aus Offenburg unverändert stark frequentiert. Nur in der Anzahl der Wohnmobile war ein geringeres Verkehrsaufkommen feststellbar. Bei den rund 70 kontrollierten Fahrzeugen des überwiegend gewerblichen Güterverkehrs wurden im Verlauf des Donnerstags auffallend viele Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung zur Anzeige gebracht. Zwei ausländische Kraftfahrer mussten vor Ort jeweils eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen, weil sie die erforderlichen Aufzeichnungen zu Lenk- und Ruhezeiten nicht geführt hatten. Der Zoll stellte neben zwei Verdachtsfällen zu möglicher Schwarzarbeit einen Kraftfahrer aus einem Drittstaat fest, der sich illegal in Deutschland aufhielt. Auch die Streife der Verkehrspolizei Offenburg hatte viel zu tun. Bei einem 40-Tonner Sattelzug stellten sie am Auflieger einen defekten Reifen fest, welcher vom Fahrer vor Ort gewechselt werden musste. Ein ausländischer Autotransporter hatte durch Überladung die Vorschriften über die Abmessungen missachtet. Hier dürfte vom Beförderer der Erlös der Fahrt aufgrund des unrechten Wettbewerbsvorteils im Rahmen eines Einziehungsverfahrens eingefordert werden. Insgesamt wurden über 20 Vorgänge zur Anzeige gebracht, während kleine Mängel durch sofortige Beseitigung vor Ort in der Regel mündlich geahndet werden konnten.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell