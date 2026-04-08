Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ingewahrsamnahme eines 46-Jährigen in der Hildesheimer Innenstadt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim sorgte am Dienstagnachmittag (07.04.2026) in alkoholisiertem Zustand in der Hildesheimer Innenstadt mehrfach für polizeiliche Einsätze und wurde letztendlich in Gewahrsam genommen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge steht der Mann im Verdacht, gegen 13:30 Uhr in der Schuhstraße ein an einem Verkehrsschild angeschlossenes E-Bike hochgehoben und hierdurch den Mast des Verkehrszeichens als auch mutmaßlich das Fahrrad beschädigt zu haben. Kurz danach soll er in der Andreas-Passage herumgeschrien und Passanten angepöbelt haben. Beide Sachverhalte wurden von der Polizei aufgenommen, die dem 46-Jährigen daraufhin einen Platzverweis erteilte, dem er zunächst auch nachkam.

Gegen 14:50 Uhr gab es im Hohen Weg allerdings den nächsten Einsatz mit dem Mann. Er soll zunächst ein Geschäft betreten und dort eine Kundin belästigt haben, ehe er von einem Ladendetektiv der Räume verwiesen worden sei.

Anschließend soll er nach Aussage eines 42-Jährigen vor diesem und zumindest einem seiner Kinder die Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil entblößt haben. Daraufhin soll es zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden Männern gekommen sein, im Zuge derer der Familienvater dem 46-Jährigen ins Gesicht geschlagen und diesen verletzt habe. Der Mann wurde durch eine von der Polizei hinzugerufene Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt.

Der 46-Jährige wurde von den eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen. Auf richterliche Anordnung verbrachte er den Rest des Tages bis 22:00 Uhr in einer Polizeizelle. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und wegen des Verdachts sexueller Handlungen vor einem Kind ermittelt. Gegen den Familienvater wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen, die das Geschehen in der Fußgängerzone beobachtet haben und in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

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