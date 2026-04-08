Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in Bledeln zerstört Wohnhaus mit angrenzender Werkstatt

Hildesheim (ots)

ALGERMISSEN - (jpm) Im Algermissener Ortsteil Bledeln wurde am gestrigen Dienstag (07.04.2026) ein Wohnhaus samt einer direkt angrenzenden Tuning-Werkstatt durch einen in den späten Nachmittagsstunden ausgebrochenen Brand zerstört. Die in diesem Zusammenhang aufwendigen Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein. Menschen wurden nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer mutmaßlich im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen und sich dann bis zum Dachstuhl ausgebreitet haben. Weit mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben die Flammen bekämpft. Bei der Suche nach Brandnestern mussten hierbei Gebäudeteile mittels eines Baggers abgetragen werden. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden.

Drei auf dem brandbetroffenen Grundstück stehende Pkw wurden durch das Brandgeschehen beschädigt.

Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen dürfte diese aber in einem hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Diese wurden vom 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim übernommen und dauern an.

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