Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte bewerfen SPD-Bürgerbüro in Sarstedt mit Eiern - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Bereits zwischen Freitag, dem 20.03.2026, 13:30 Uhr, und Sonntag, dem 22.03.2026, gegen 09:40 Uhr, wurde das SPD-Büro in der Sarstedter Holztorstraße mit rohen Eiern beworfen. Mittlerweile ermittelt das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim in dem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet um mögliche Zeugenhinweise.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde bei der Tat auch die Glasscheibe der Eingangstür beschädigt und die Eier nicht nur außen gegen das Büro, sondern auch ins Innere geworfen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

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