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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auffällige Fahrweise - Kleintransporter soll Gegenverkehr gefährdet haben
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am Abend des 6. April 2026 wurde der Polizei Bad Salzdetfurth ein auffällig fahrender Kleintransporter auf der Bundesstraße 243 von Bockenem in Richtung Nette gemeldet. Dabei soll es zu mehreren Beinahe-Unfällen, auch mit entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern, gekommen sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten sich gegen 21:00 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer telefonisch bei der Polizeileitstelle. Sie schilderten ihre Beobachtungen und folgten dem Kleintransporter, während sie der Leitstelle fortlaufend den aktuellen Standort des Fahrzeugs übermittelten.

Eine Funkstreife der Polizei Bad Salzdetfurth konnte den 41-jährigen Fahrer im Ortsteil Nette stoppen und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellten die eingesetzten Beamten deutliche Ausfallerscheinungen fest, die ursächlich für die auffällige und mutmaßlich verkehrsgefährdende Fahrweise gewesen sein dürften. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die vorherige Einnahme berauschender Mittel. Der Fahrzeugführer räumte daraufhin den Konsum starker Schmerzmittel ein, die zu seiner Fahruntüchtigkeit geführt haben könnten.

Aufgrund der Angaben der beiden Verkehrsteilnehmer ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB. Dem Beschuldigten aus dem Landkreis Hildesheim wurde zur beweissicheren Feststellung möglicher Medikamente oder anderer berauschender Mittel eine Blutprobe durch eine Ärztin entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen des Geschehens. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des weißen Transporters gefährdet worden sind, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bad Salzdetfurth auf die Risiken der Einnahme zentral wirksamer Medikamente hin. Hierzu zählen unter anderem bestimmte Schmerzmittel, Antidepressiva sowie Arzneistoffe zur Behandlung von ADHS. Diese können - auch bei ärztlicher Verordnung - die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und damit die Fahrtüchtigkeit herabsetzen. Dies gilt insbesondere während der Ein- oder Umstellungsphase sowie im Zusammenwirken mit weiteren zentral wirksamen Substanzen. Die Polizei empfiehlt daher, ärztliche Rücksprache zu halten und die eigene Fahrtüchtigkeit kritisch zu prüfen. Wer Nebenwirkungen wie Schwindel, starke Müdigkeit oder Sehstörungen feststellt, sollte kein Fahrzeug führen, um sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Andernfalls drohen strafrechtliche Konsequenzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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