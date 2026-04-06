Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrssicherheitswoche der Polizei Alfeld vom 07.04.2026 bis zum 13.04.2026

Hildesheim (ots)

ALFELD (eck/bau). Das Polizeikommissariat Alfeld führt in dieser Woche - vom 07.04.2026 bis zum 13.04.2026 - die erste Verkehrssicherheitswoche in diesem Jahr durch. Sie wird dabei vom Ordnungsamt der Stadt Alfeld (Leine), dem Landkreis Hildesheim, dem Polizeikommissariat Elze, der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim sowie weiteren Kräften der Polizei unterstützt.

Die Aktionswoche zielt auf eine Steigerung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie eine nachhaltige Senkung der Verkehrsunfallzahlen ab. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Hauptunfallursachen wie nicht angepasste Geschwindigkeit, Ablenkung vom Verkehrsgeschehen und mangelnde Fahrtüchtigkeit. Durch gezielte Verkehrsüberwachung und verstärkte Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden sollen Risiken reduziert und Gefahren frühzeitig erkannt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Sicherheit der Schulwege von Kindern und Jugendlichen, insbesondere vor dem Hintergrund des Schulbeginns nach den Osterferien.

Es werden in der kommenden Woche stationäre und mobile Verkehrskontrollen im gesamten Kommissariatsbereich durchgeführt. Dazu zählen neben dem Stadtgebiet Alfeld (Leine) auch der Flecken Duingen sowie die Gemeinden Freden (Leine) und Sibbesse. Außerdem sind neben repressiver Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auch Präventionsaktionen geplant.

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