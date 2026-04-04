POL-HI: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 des PK Elze
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Hildesheim (ots)
Elze (bur) - Das Polizeikommissariat Elze stellt die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 vor.
Schlagzeilen aus der PKS:
- Zahl der Straftaten auf einem 10-Jahrestief bei gleichbleibender Aufklärungsquote - Weiterer Rückgang bei den Rauschgiftdelikten - Weniger Rohheitsdelikte - Steigende Zahlen bei den Betrugsdelikten im Internet
Mehr Informationen sind dem Anhang zu entnehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze
Telefon: 05068 / 9338-0
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