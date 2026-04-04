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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 des PK Elze

Ein Dokument

Hildesheim (ots)

Elze (bur) - Das Polizeikommissariat Elze stellt die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 vor.

Schlagzeilen aus der PKS:

   - Zahl der Straftaten auf einem 10-Jahrestief bei gleichbleibender
     Aufklärungsquote
   - Weiterer Rückgang bei den Rauschgiftdelikten
   - Weniger Rohheitsdelikte
   - Steigende Zahlen bei den Betrugsdelikten im Internet

Mehr Informationen sind dem Anhang zu entnehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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