Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 des PK Elze

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Hildesheim (ots)

Elze (bur) - Das Polizeikommissariat Elze stellt die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 vor.

Schlagzeilen aus der PKS:

- Zahl der Straftaten auf einem 10-Jahrestief bei gleichbleibender Aufklärungsquote - Weiterer Rückgang bei den Rauschgiftdelikten - Weniger Rohheitsdelikte - Steigende Zahlen bei den Betrugsdelikten im Internet

Mehr Informationen sind dem Anhang zu entnehmen.

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