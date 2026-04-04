Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B1

Hildesheim (ots)

Nordstemme / Klein Escherde (bub) - Am 03.04.2026, gegen 23:58 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B1 in 31171 Nordstemmen. Ein Zwanzigjähriger befuhr in einem Kleinwagen die B1 aus Richtung Hildesheim in Richtung Nordstemmen. Zwischen den Ortschaften Groß Escherde und Klein Escherde kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde verletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn musste die B1 bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Neben der Polizei waren auf die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

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