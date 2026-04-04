PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B1

Hildesheim (ots)

Nordstemme / Klein Escherde (bub) - Am 03.04.2026, gegen 23:58 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B1 in 31171 Nordstemmen. Ein Zwanzigjähriger befuhr in einem Kleinwagen die B1 aus Richtung Hildesheim in Richtung Nordstemmen. Zwischen den Ortschaften Groß Escherde und Klein Escherde kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde verletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn musste die B1 bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Neben der Polizei waren auf die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.04.2026 – 23:55

    POL-HI: Brand einer Strohmiete

    Hildesheim (ots) - Harsum / Hönnersum (bub) - Am 03.04.2026, gegen 19:40 Uhr, wurde über die Feuerwehr der Brand einer Strohmiete auf einem Feld zwischen Hönnersum und Machtsum gemeldet. Dort wurden ca. 150 - 200 Strohballen durch ein Feuer zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. Kurz nach der Brandentdeckung konnten Zeugen Personen beobachten, welche sich von der Strohmiete entfernten. Inwieweit ein ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 21:47

    POL-HI: Diebstahlsdelikte in Detfurth - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / DETFURTH (erb). In der Zeit vom 1. bis zum 2. April 2026 kam es im Bad Salzdetfurther Ortsteil Detfurth zu drei Eigentumsdelikten. Die zuständigen Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 06:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Doppelgarage in der Straße "Am Bach" ein. Sie stahlen daraufhin zwei Kisten Rotwein. Der ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 14:02

    POL-HI: Unbekannter bestiehlt Seniorin in ihrem Haus in Barienrode

    Hildesheim (ots) - DIEKHOLZEN - (jpm) Am Mittwochvormittag (01.04.2026) verschaffte sich ein Unbekannter unter einem Vorwand Zutritt in das Haus einer älteren Frau aus Barienrode und entwendete hierbei Schmuckgegenstände. Bisherigen Ermittlungen zufolge klingelte der Mann gegen 10:00 Uhr bei der Seniorin und gab vor, Haushaltsgegenstände aufkaufen zu wollen. Im Haus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren