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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Strohmiete

Hildesheim (ots)

Harsum / Hönnersum (bub) - Am 03.04.2026, gegen 19:40 Uhr, wurde über die Feuerwehr der Brand einer Strohmiete auf einem Feld zwischen Hönnersum und Machtsum gemeldet. Dort wurden ca. 150 - 200 Strohballen durch ein Feuer zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. Kurz nach der Brandentdeckung konnten Zeugen Personen beobachten, welche sich von der Strohmiete entfernten. Inwieweit ein Zusammenhang besteht ist aktuell Teil der Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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