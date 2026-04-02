Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

In der Nacht vom 01.04.2026 auf den 02.04.2026, im Tatzeitraum von 18:30 Uhr bis 06:00 Uhr, kam es im Gewerbegebiet im Bereich der Oppelner Straße in 31167 Bockenem zu einem Einbruchdiebstahl in ein Firmengebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter über ein rückwärtig gelegenes Fenster gewaltsam Zutritt in das betroffene Firmengebäude. Aus dem Inneren wurden u.a. diverse Kupferrohre entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

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