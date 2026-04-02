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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter bestiehlt Seniorin in ihrem Haus in Barienrode

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Am Mittwochvormittag (01.04.2026) verschaffte sich ein Unbekannter unter einem Vorwand Zutritt in das Haus einer älteren Frau aus Barienrode und entwendete hierbei Schmuckgegenstände.

Bisherigen Ermittlungen zufolge klingelte der Mann gegen 10:00 Uhr bei der Seniorin und gab vor, Haushaltsgegenstände aufkaufen zu wollen. Im Haus lenkte er die Bewohnerin anschließend ab und nutzte die Gelegenheit, um mehrere Schmuckstücke zu stehlen.

Zu dem Dieb liegt eine vage Beschreibung vor. Demnach soll er um die 40 Jahre alt, schlank und etwa 170 cm groß sein.

Zeugen, denen der Mann oder ein Fahrzeug, das er womöglich nutzte, insbesondere im Bereich der Straßen Lindenkamp, Ahornweg, Am Brink, der Gehart-Hauptmann-Straße oder Bergfeldstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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