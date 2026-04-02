Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahlsdelikte in Detfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / DETFURTH (erb). In der Zeit vom 1. bis zum 2. April 2026 kam es im Bad Salzdetfurther Ortsteil Detfurth zu drei Eigentumsdelikten. Die zuständigen Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 06:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Doppelgarage in der Straße "Am Bach" ein. Sie stahlen daraufhin zwei Kisten Rotwein. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf einen höheren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zwischen 22:00 Uhr und 15:00 Uhr versuchte(n) ein oder mehrere Täter, das Metalltor eines Cafés in der Solebadstraße gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte, ein Entwendungsschaden entstand nicht.

In der Zeit von 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr entwendeten Unbekannte zwei angeschlossene Elektrofahrräder aus einem Pferdestall in der Soltmannstraße. Konkrete Angaben zum Wert der Fahrräder können derzeit nicht gemacht werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

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