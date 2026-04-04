Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Osterfeuer in Gronau (Leine) vorzeitig entzündet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau (Leine) - (schi) Am Samstag, den 04.04.2026, wurde gegen 02:10 Uhr gemeldet, dass das Osterfeuer am Freibad in Gronau (Leine) durch bislang unbekannte Verursacher vorzeitig entzündet worden ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen brannte das Feuer jedoch bereits gegen 00:30 Uhr. Das Osterfeuer war ursprünglich erst für den Abend desselben Tages vorgesehen und ist durch das vorzeitige Entzünden vollständig abgebrannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen beteiligten Personen oder zum Sachverhalt geben können, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 zu melden.

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