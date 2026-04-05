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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Tierquälerei an der Innerste - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (gri.)- Am 05.04.2026, gegen ca. 11:45 Uhr, meldeten Spaziergänger einen toten Schwan, welcher Verletzungen am Hals aufwies. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein toter Schwan an der Innerste, in Höhe des Vereins FC Concordia Hildesheim e.V., mit einer Schnittverletzung am Hals aufgefunden. Aufgrund der Umstände, besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um Tierquälerei handelt. Das tote Tier wird der Medizinischen Hochschule Hannover zur weiteren Untersuchung übergeben.

Die Hildesheimer Polizei leitete ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05121-939115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05121/ 939-112
Fax: 05121/939-250
E-Mail: einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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