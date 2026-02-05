Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Vermisstenfall Horst Georg Linnemann: Suche im Wattenbeker Gehege wird am Freitag fortgesetzt

Folgemeldung

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein

Die Suchaktion nach dem vermissten Neumünsteraner Horst Georg Linnemann im Wattenbeker Gehege wird am morgigen Freitag, 6. Februar 2026, fortgesetzt. Die eingesetzten Leichenspürhunde hatten bereits gestern Interesse an einem Bohrloch im Erdreich gezeigt, das nun als Verdachtspunkt eingehender untersucht werden soll. Dafür wird ein Bagger benötigt, der ab Freitag zur Verfügung steht.

Die Überprüfung der weiteren Bohrlöcher verlief negativ.

Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Kiel, Oberstaatsanwalt Michael Bimler, Telefon 0431/604-3001

oder

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell