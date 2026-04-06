Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Straftaten bei Verkehrskontrolle in Hildesheim festgestellt

Hildesheim (ots)

Hildesheim (dre) - Am gestrigen Nachmittag, 05.04.2026, gegen 16:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim in der Steuerwalder Straße ein Pkw auf, an dem Kurzzeitkennzeichen mit bereits abgelaufenem Gültigkeitsdatum (Februar 2026) angebracht waren. Als der Fahrzeugführer die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er sich durch kurzzeitige Flucht und anschließendem Abstellen des Pkw in einem Hinterhof der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 31-jährige Hildesheimer schließlich fußläufig durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Nach Ansprache des Fahrzeugführers durch die Beamten und einem zeitgleich über Notruf eingegangenen Hinweises eines aufmerksamen Anwohners, dem das verdächtige Verhalten des Fahrzeugführers aufgefallen war, konnte der betreffende Pkw im Nahbereich aufgefunden werden. Im Zuge der Kontrolle räumte der 31-Jährige ein, Alkohol sowie am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,33 Promille. Zudem gab der Beschuldigte an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Aufgrund des Verdachts der Beeinflussung durch Alkohol und THC (sog. Mischkonsum) wurde eine Blutentnahme angeordnet, die in einem Hildesheimer Krankenhaus durch eine Ärztin durchgeführt wurde.

Bei einer freiwilligen Durchsuchung der Person konnte in der Jackentasche des Beschuldigten ein griffbereiter Schlagring aufgefunden werden. Dieser stellt einen verbotenen Gegenstand im Sinne des Waffengesetzes dar. Die am Fahrzeug angebrachten Kurzzeitkennzeichen, der Schlagring sowie eine abgelaufene Zulassungsbescheinigung Teil I wurden mit Einverständnis des Beschuldigten sichergestellt.

Gegen den 31-Jährigen wurden Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Der 31-Jährige wurde im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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