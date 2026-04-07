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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in ein Brillengeschäft
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Friedrich-Ebert-Straße (mak). Im Zeitraum vom 04.04.2026, 13:00 Uhr Uhr, bis zum 07.04.2026, ca. 07:20 Uhr, kommt es in einem Brillengeschäft in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Dabei wird durch bislang unbekannte Täterschaft versucht, durch Einwerfen der Scheibe mit einem noch nicht bekannten Gegenstand, in das Geschäft zu gelangen. Es kommt zu einer Beschädigung der Scheibe, jedoch sind die Täter nicht in das Innere des Geschäfts gelangt. Trotzdem gelingt es, durch das entstandene Loch in der Scheibe, eine Brille aus dem Schaufenster zu entnehmen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5100 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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