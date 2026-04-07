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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wäschetrockner brennt in der Wiesenstraße

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein brennender Wäschetrockner hat in der Nacht zu Dienstag (07.04.2026) gegen 02:30 Uhr in einem Haus in der Wiesenstraße einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurden die beiden Bewohner des Hauses durch einen Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam. Sie verließen das Haus anschließend und setzten einen Notruf ab. Der Brand wurde sodann von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Ochtersum und der Berufsfeuerwehr gelöscht.

Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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