Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Transporters in der Hildesheimer Nordstadt - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen weißen Citroen Jumper von einem Kundenparkplatz im Bischofskamp Ecke Cheruskerring gestohlen.

Der Tatzeitraum wird vorliegenden Informationen zufolge zwischen dem 06.04.2026, gegen 23:00 Uhr, und dem 07.04.2026, etwa 06:30 Uhr, eingegrenzt. Glassplitter am Tatort deuten darauf hin, dass der oder die Täter eine Scheibe an dem acht Jahre alten Fahrzeug eingeschlagen haben könnten.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Transporters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

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