Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Streit in Restaurant zieht Ermittlungen wegen Körperverletzung nach sich

Baden-Baden (ots)

Die Hintergründe eines Streits unter zwei Männern am Sonntagabend im Außenbereich eines Restaurants in der Innenstadt sind noch unklar und ziehen nun Ermittlungen von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wegen Körperverletzung nach sich. Ein 19-Jähriger und ein bislang Unbekannter sind kurz vor 22:30 Uhr wegen des mutmaßlichen Versprühens einer Substanz aneinandergeraten. Ob tatsächlich im Bereich der Männertoilette des Restaurants eine Substanz versprüht wurde, ist noch unklar. Fest steht, dass in diesem Zusammenhang niemand verletzt wurde und Einsatzkräfte der Feuerwehr bei durchgeführten Messungen keine Unregelmäßigkeiten in der Luft feststellen konnten. Im Verlauf des Konflikts soll der Unbekannte Drohungen und Beleidigungen geäußert haben und überdies dem Heranwachsenden gegen dessen Kopf geschlagen haben. Bei dem Flüchtigen soll es sich gleichermaßen um einen Heranwachsenden im Alter zwischen 18 bis 21 Jahren gehandelt haben. Er sei etwa 160 bis 170 Zentimeter groß gewesen und habe seine schwarzen Haare zu einem Scheitel gegelt. Weiterhin hätte der Mann mit mutmaßlich türkischer/arabischer Herkunft einen sogenannten Ziegenbart getragen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden von den Ermittlern unter der Rufnummer: 07221 680-0 entgegengenommen.

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