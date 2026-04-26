Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand

Stralsund (LK VR) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei am 25.04.26 gegen 22:37 Uhr in der Stralsunder Altstadt einen alkoholisierten Radfahrer fest. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung eines 40-jährigen deutschen Mannes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Im weiteren Verlauf leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, sodass Zwangsmaßnahmen erforderlich wurden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die eingesetzten Kräfte blieben unverletzt.

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