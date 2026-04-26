PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer leistet Widerstand

Stralsund (LK VR) (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei am 25.04.26 gegen 22:37 Uhr in der Stralsunder Altstadt einen alkoholisierten Radfahrer fest. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung eines 40-jährigen deutschen Mannes. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Im weiteren Verlauf leistete der Mann Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, sodass Zwangsmaßnahmen erforderlich wurden. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die eingesetzten Kräfte blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.04.2026 – 15:13

    POL-NB: Brennender Unrat verursacht hohen Sachschaden an einem Einfamilienhaus

    Neukalen (ots) - Am Samstag, dem 25.04.2026 um 11:10 Uhr, wurde dem Polizeirevier Malchin durch die Einsatzleitstelle Neubrandenburg der Brand eines Einfamilienhauses in der Straße der Freundschaft in Neukalen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Beamten brannte der Unrat der dortigen Anwohner auf der Terrasse bereits in voller Ausdehnung, wodurch die Fassade des ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 13:11

    POL-NB: Nach Angriff auf Mann: Polizei sucht weitere Zeugen

    Neubrandenburg (ots) - Am Mittwochabend ist ein 36-jähriger Ukrainer gegen 18:35 Uhr in seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Bürgersteig von der Traberallee in Richtung "An der Rennbahn" unterwegs gewesen. Ein Mann und eine Frau mit einem angeleinten Hund kamen ihm entgegen. Da der 36-Jährige den Krankenfahrstuhl nicht einwandfrei bediente, geriet er in den Weg des Hundes. Der Hundehalter soll den Mann sofort ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 12:36

    POL-NB: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizeiinspektion Anklam

    Kröslin (ots) - Am gestrigen Vormittag kam es in Freest zu einer Durchsuchungsmaßnahme der Kriminalpolizeiinspektion Anklam. Hintergrund der Maßnahme war ein Hinweis auf einen 22-jährigen Deutschen, der im Verdacht stand illegal im Besitz von Waffen zu sein. Der Verdacht erhärtete sich, als während der Durchsuchung sowohl eine Waffe, als auch Munition festgestellt wurden. Doch damit nicht genug, weiterhin wurden bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren