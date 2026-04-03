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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht

Oldenburg (ots)

Am Karfreitag kam es im Bereich der Neuen Donnerschweer Straße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr gegen 07:00 Uhr ein 21-jähriger Fahrer eines Skoda mit überhöhter Geschwindigkeit die Neue Donnerschweer Straße in Richtung Pferdemarkt. Im dortigen Kurvenbereich kollidierte der Pkw mit einem Bordstein und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Der gemeldete Pkw konnte im Nahbereich nicht mehr fahrbereit angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamtinnen Atemalkoholgeruch bei dem 21-Jährigen fest. Zudem bestand der Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sein Führerschein wurde auf richterliche Anordnung beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. (387454)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleitung
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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