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Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooterfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0275

Am Montagnachmittag (23.03.) kam es in der nördlichen Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 52-jähriger Dortmunder mit seinem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg neben der Bornstraße in Richtung Süden. Gegenüber der Zufahrt zum dortigen Baumarkt kam ihn ein Mann auf einem E-Scooter entgegen.

Die beiden Männer stießen zusammen, der Fahrradfahrer stürzte. Der E-Scooterfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Norden fort. Der 52-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt wurden.

Eine genaue Beschreibung des flüchtigen Fahrers war nicht möglich. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem E-Scooterfahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord unter 0231/132-2321 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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