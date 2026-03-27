Polizei Dortmund

POL-DO: Dortmund-Hörde: 14-jähriger E-Scooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich schwer

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0272

Am Donnerstagnachmittag (26.03.) wurde ein 14-jähriger Dortmunder bei einem Verkehrsunfall auf der Phönixstraße/Ecke Niederhofener Straße in Dortmund-Hörde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Jugendliche gegen 16:25 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Phönixstraße in westliche Richtung. An der Einmündung zur Niederhofener Straße missachtete er die dort geltende "Rechts-vor-Links"-Regelung und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 75-jährigen Fahrers aus Sprockhövel. Der Jugendliche trug keinen Helm und verletzte sich bei dem Unfall schwer. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der E-Scooter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort an den Vater des 14-Jährigen übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei rät Fahrerinnen und Fahrern von E-Scootern zum Tragen eines Helmes: Zwar besteht auf E-Scootern, wie auch auf Fahrrädern, keine gesetzliche Helmpflicht. Doch gerade Kopfverletzungen gehören zu den schwersten Folgen von Stürzen. Ein Helm kann im Ernstfall den Unterschied machen zwischen einem blauen Fleck und lebensgefährlichen Verletzungen.

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