Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Ausschreitungen bei der Bundesligabegegnung des BVB gegen den Hamburger SV

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0269

Wie bereits unter der lfd. Nr. 255 veröffentlicht, kam es am 21. März gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans des Hamburger SV und des BVB.

(Siehe hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6241484)

Im Kreuzungsbereich Klönnestraße/Güntherstraße hielt eine etwa 300 Personen starke, überwiegend vermummte Gruppe aus der organisierten und augenscheinlich gewaltbereiten Fanszene von Borussia Dortmund die Busse an. Sie bewarfen diese unter anderem mit Warnbarken und Glasflaschen und versuchten, die Türen gewaltsam aufzureißen. In der Folge kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen und Landfriedensbrüchen aus beiden Fanlagern.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen und den einzelnen Straftaten geben können. Hinweisgeber werden gebeten sich an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu wenden.

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