Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Mengede: Zwei Männer attackieren sich in einem Wohnhaus mit Messern

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0268

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Donnerstag (26. März 2026) kam es in Dortmund-Mengede zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Gegen 3 Uhr morgens gerieten zwei Männer (40 und 43 Jahre alt) in einem Mehrfamilienhaus in der Adalmundstraße in einen Streit.

Erkenntnissen zufolge stachen beide Männer im weiteren Verlauf gegenseitig aufeinander ein.

Einsatzkräfte nahmen den 43-jährigen Mann fest. Bei dem 40-Jährigen kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen hat eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund übernommen.

Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Yazir unter der 0231/92626121.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell