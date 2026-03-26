Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Frauenselbstsicherheitskurs der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0266

Der aktuelle Frauenselbstsicherheitskurs ist ausgebucht.

Siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6243114

Die letzten Plätze im Frauenselbstsicherheitskurs sind mittlerweile vergeben. Es werden in diesem Jahr noch weitere Kurse angeboten, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns.

Wir werden Sie auf die Warteliste setzen und per Mail informieren, sobald wieder freie Plätze zur Verfügung stehen.

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