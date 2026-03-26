POL-DO: Folgemeldung: Frauenselbstsicherheitskurs der Polizei Dortmund
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0266
Der aktuelle Frauenselbstsicherheitskurs ist ausgebucht.
Siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6243114
Die letzten Plätze im Frauenselbstsicherheitskurs sind mittlerweile vergeben. Es werden in diesem Jahr noch weitere Kurse angeboten, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns.
Wir werden Sie auf die Warteliste setzen und per Mail informieren, sobald wieder freie Plätze zur Verfügung stehen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell