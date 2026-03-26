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Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Frauenselbstsicherheitskurs der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0266

Der aktuelle Frauenselbstsicherheitskurs ist ausgebucht.

Siehe Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6243114

Die letzten Plätze im Frauenselbstsicherheitskurs sind mittlerweile vergeben. Es werden in diesem Jahr noch weitere Kurse angeboten, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns.

Wir werden Sie auf die Warteliste setzen und per Mail informieren, sobald wieder freie Plätze zur Verfügung stehen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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  • 25.03.2026 – 11:37

    POL-DO: Frauenselbstsicherheitskurs der Polizei Dortmund

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0264 Das Polizeipräsidium bietet mehrfach im Jahr in Kooperation mit dem Polizeisportverein Frauenselbstsicherheitskurse für Frauen ab 18 Jahren an. Der Kurs befasst sich mit den Themen "sexuelle Belästigung" und "sexueller Übergriff", "Grenzsetzung" und "Verhalten bei einem Angriff" bis hin zur "Selbstverteidigung". Außerdem werden ...

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