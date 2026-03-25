Polizei Dortmund

POL-DO: Täter erbeuten Goldschmuck nach Schockanruf: Polizei sucht Zeugen und warnt vor Betrugsmasche

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0263

Erneut erbeuteten mehrere Täter Schmuck von hohem Wert von einer Seniorin. Am Freitag, dem 20. März, schlugen sie gegen 16 Uhr in der Waldecker Straße in Dortmund-Eving zu. Die Polizei Dortmund warnt ausdrücklich vor Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Schockanrufen.

Die 85-jährige Seniorin erhielt einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Mit weinerlicher Stimme behauptete die Anruferin, an Corona erkrankt zu sein und sich im Krankenhaus zu befinden. Für die weitere Behandlung benötige sie schnellstmöglich Geld. Ein Mann würde das Geld bei ihr zu Hause abholen. Statt Bargeld bot die Seniorin der Frau am Telefon ihren hochwertigen Goldschmuck an.

Gegen 16 Uhr erschien ein bislang unbekannter Täter an der Wohnanschrift der Seniorin. Nach der Übergabe des Goldschmucks mit einem Wert im fünfstelligen Eurobetrag entfernte er sich zu Fuß in Richtung Fröbelweg.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - 35 bis45 Jahre alt, - ca. 1,70 bis 1,75 m groß. - westasiatisches Aussehen, - dunkle, kurze Haare, - stämmig, - properes Gesicht, - kein Bart, - dunkle Kleidung, - kurze Hose, - sprach fließend Deutsch

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit am Fröbelweg oder an der Waldecker Straße einen Mann gesehen haben, der dieser Beschreibung entspricht.

In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, ob der Täter eigenständig mit dem Auto zur Tatörtlichkeit gefahren ist oder von einem weiteren Täter dorthin gebracht oder abgeholt wurde.

Hinweise melden Sie bitte an die Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Die Polizei warnt an dieser Stelle erneut vor den vielfältigen Betrugsmaschen am Telefon. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten über die Maschen! Wir geben Ihnen dabei folgende Hinweise:

- Betrüger begeben sich noch immer gerne über das Telefonbuch auf die Suche nach potenziellen Opfern. Sie halten Ausschau nach Namen, die auf ältere Personen schließen lassen. Überlegen Sie, in welchem Umfang Sie noch im Telefonbuch vertreten sein müssen. Vielleicht ist es sinnvoll, zumindest den Vornamen löschen zu lassen.

- Geben Sie auch keine Details zu ihren familiären Verhältnissen preis. Legen Sie sofort den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner um Geld oder um Kontodaten von Ihnen bittet!

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei unter der 110, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben - egal, ob Sie den Betrug erkannt und aufgelegt haben oder schlimmstenfalls sogar geschädigt worden sind.

- Sollte eine verdächtige Person bei Ihnen geklingelt haben, verständigen Sie bitte die Polizei unter 110 - egal, ob es zu einem Betrug gekommen ist oder nicht. Denn Betrügerinnen und Betrüger lassen nicht nach. Sie werden es in der Nachbarschaft oder in der Stadt weiter versuchen.

- Übergeben Sie Ihr Geld niemals an unbekannte Personen oder deponieren es an irgendeinem Ort!

- Die meisten Ziele dieser Maschen sind Seniorinnen und Senioren. Angehörige oder andere Vertraute sollten mit Ihnen über die Arbeit der Täter sprechen und "Abwehrstärke" erzeugen. Denn das resolute Auftreten gegen Trickbetrüger/-innen ist am Telefon oder an der Haustür nicht unfreundlich.

- Halten Sie als Angehöriger oder Nachbar Kontakt! Tauschen Sie Erreichbarkeiten mit älteren Verwandten, Freunden oder auch Nachbarn aus. Bieten Sie sich als Ansprechpartner an, falls diese sich in einer Situation unwohl fühlen, sie zweifelhafte Begegnungen haben und sich rückversichern wollen. Häufig zögern gerade Seniorinnen und Senioren, sich mit ihren Zweifeln und Anliegen an Verwandte und Bekannte zu wenden - in der Sorge zu stören oder "sich etwas einzubilden". Nehmen Sie vertrauten Menschen diese Sorge!

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