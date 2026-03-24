Polizei Dortmund

POL-DO: Raub eines Handys auf einem Spielplatz in der Nordstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0260

Kurz vor Mitternacht in der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Raub auf einem Spielplatz auf der Priorstraße. Ein 26-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der 26-jährige Dortmunder gegen 23:45 Uhr auf dem Spielplatz auf der Ecke Priorstraße/Zimmerstraße seine Notdurft verrichtet. Plötzlich sind zwei Personen von hinten an ihn herangetreten und haben ihn zu Boden gerungen. Die beiden Täter haben dann das Mobiltelefon aus seiner Jacke gezogen und sind geflüchtet. Der Dortmunder wurde leicht verletzt.

Von dem Zeugen werden die Täter wie folgt beschrieben: Täter 1: ungefähr 175 cm groß, zwischen 25-30 Jahre alt, schwarze Hautfarbe

Täter 2: ungefähr 170 cm groß, zwischen 40-50 Jahre alt, schwarze Haare und dunkle Kleidung

Die Polizei bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Feststellungen in dem Bereich Priorstraße/Zimmerstraße gemacht haben, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund zu melden: 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell