Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Europaweiter Notruftag am 11. Februar

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Notrufnummer 112 kann Leben retten - europaweit und jederzeit

Ob Brand, Verkehrsunfall oder medizinischer Notfall - im Ernstfall zählt jede Sekunde. Der europaweite Notruf 112 verbindet Bürgerinnen und Bürger mit mit einer Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst. Dennoch kennt rund jeder Fünfte in Deutschland die einheitliche Notrufnummer nicht oder ist unsicher im Umgang damit. Darauf macht der europaweite Notruftag am 11. Februar aufmerksam.

Die 112 steht für schnelle, qualifizierte Hilfe - in Stuttgart, in ganz Deutschland und überall in Europa. Ein Notruf kann Leben retten. Deshalb ist es wichtig, dass jede und jeder diese Nummer kennt und im Ernstfall, ohne zu zögern wählt.

So funktioniert der Notruf

Viele Menschen sind unsicher, ob sie beim Notruf etwas falsch machen können. Diese Sorge ist unbegründet. Die Mitarbeitenden der Integrierten Leitstelle führen strukturiert durch den Notruf und fragen alle wichtigen Informationen ab.

Wichtig dabei ist vor allem: anrufen und in der Leitung bleiben.

Folgende Fragen werden bei einem Notruf abgefragt: Wo ist der Notfallort? Genaue Angaben zu Straße, Hausnummer, Stadtteil oder markanten Punkten helfen den Einsatzkräften, schnell anzukommen.

Was ist passiert? Je nach geschildeter / beschriebener Lage - Brand, Unfall oder medizinischer Notfall werden unterschiedliche Kräfte und Fahrzeuge alarmiert.

Warten auf Rückfragen! Bitte nicht selbst auflegen. Die Leitstellenmitarbeiter beenden das Gespräch, wenn alle Informationen vorliegen.

Während des Telefonats erhalten Anrufende auch Anweisungen zur Ersten Hilfe oder zum richtigen Verhalten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Bei Bedarf wird das Gespräch auch so lange fortgeführt.

Hilfe auch ohne Sprachanruf möglich

Für Menschen mit Hör- oder Sprachbeeinträchtigungen oder in Situationen, in denen nicht gesprochen werden kann, stehen ergänzende Möglichkeiten zur Verfügung, darunter die Notruf-App "nora" oder andere barrierefreie Notrufdienste.

Früh üben - erst Recht mit Kindern

Kinder sollten ebenfalls wissen, wie sie im Notfall Hilfe holen können. Die Feuerwehr Stuttgart unterstützt daher regelmäßig die Brandschutzerziehung in Kitas und Schulen. Ziel ist es, frühzeitig Sicherheit im Umgang mit dem Notruf 112 zu vermitteln.

Feuerwehr Stuttgart im Einsatz für die Landeshauptstadt Die Feuerwehr Stuttgart gewährleistet mit Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr rund um die Uhr den Schutz von über 600.000 Menschen in der Landeshauptstadt. Neben Brandbekämpfung und Technischer Hilfeleistung gehören auch der Rettungsdienst, der Katastrophenschutz sowie Präventions- und Bildungsarbeit zu den Aufgaben.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell