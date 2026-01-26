Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Feuerwehr Stuttgart aufgrund von Schneefall im Einsatz

Stuttgart (ots)

- Vereinzelte Einsätze aufgrund der Wetterlage

- Feuerwehrfahrzeuge mit Schneeketten ausgestattet

- Umfangreiche Abstimmungen und Koordination aus der Integrierten Leitstelle

Der am Sonntagabend einsetzende starke Schneefall führte auch bei der Feuerwehr Stuttgart zu vereinzelten Einsätzen und vorbereitenden Maßnahmen. Die Wettersituation wurde fortlaufend bewertet und hierzu auch Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst gehalten.

Ab dem Abend waren viele Einsatzfahrzeuge von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr Stuttgart mit Schneeketten ausgerüstet. In der Integrierten Leitstelle Stuttgart wurden alle Maßnahmen koordiniert und geleitet.

Bis Montagmorgen wurde die Feuerwehr Stuttgart vereinzelt zu wetterbedingten Einsätzen alarmiert. Unter anderem um festgefahrene Einsatzfahrzeuge und Busse zu befreien oder bei medizinischen Einsätzen den Transport über schneebedeckte Wege zu unterstützen.

Ein größerer Brand wurde am Sonntagabend gegen 21 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße in Stuttgart-Freiberg gemeldet. Aufgrund der Größe des betroffenen Objekts und der gemeldeten Explosion mit Feuerschein rückten zahlreiche Einsatzkräfte mit Schneeketten nach Stuttgart-Freiberg aus. Glücklicherweise konnte vor Ort kein Brand festgestellt werden. Vermutlich hatten Personen Feuerwerk gezündet.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell