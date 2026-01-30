Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand in Stuttgart-Feuerbach - Küche steht in Vollbrand - Bewohner können sich selbständig in Sicherheit bringen - Wohnung nicht mehr bewohnbar

Stuttgart (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr meldete eine Bewohnerin der Integrierten Leitstelle Stuttgart über den europaweiten Notruf "112" eine brennende Küche in ihrer Wohnung in der Dieterlestraße im Stadtteil Stuttgart-Feuerbach. Daraufhin wurde umgehend ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzadresse alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern im ersten Oberschoss. Sämtliche Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits unverletzt verlassen können. Eine Küche stand in Vollbrand.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung über den rauchfreien Treppenraum in die Wohnung vor. Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Durch den Einsatz eines mobilen Rauchschutzvorhangs an der Wohnungstüre in Kombination mit einer maschinellen Belüftung konnte der Treppenraum rauchfrei gehalten und die Rauchausbreitung auf die Brandwohnung begrenzt werden.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig bekämpft werden. Die betroffene Wohnung war jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten vorübergehend privat untergebracht werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 3: Löschzug

Rettungsdienst

1 Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell