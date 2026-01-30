PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand in Stuttgart-Feuerbach - Küche steht in Vollbrand - Bewohner können sich selbständig in Sicherheit bringen - Wohnung nicht mehr bewohnbar

Stuttgart (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr meldete eine Bewohnerin der Integrierten Leitstelle Stuttgart über den europaweiten Notruf "112" eine brennende Küche in ihrer Wohnung in der Dieterlestraße im Stadtteil Stuttgart-Feuerbach. Daraufhin wurde umgehend ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzadresse alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern im ersten Oberschoss. Sämtliche Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude bereits unverletzt verlassen können. Eine Küche stand in Vollbrand.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung über den rauchfreien Treppenraum in die Wohnung vor. Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Durch den Einsatz eines mobilen Rauchschutzvorhangs an der Wohnungstüre in Kombination mit einer maschinellen Belüftung konnte der Treppenraum rauchfrei gehalten und die Rauchausbreitung auf die Brandwohnung begrenzt werden.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig bekämpft werden. Die betroffene Wohnung war jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten vorübergehend privat untergebracht werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 2: Gerätewagen-Hygiene Feuerwache 3: Löschzug

Rettungsdienst

1 Rettungswagen

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren