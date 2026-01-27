Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: 2. Alarm - Wohnungsbrand - Stuttgart Süd - Wohnungsbrand mit einer verletzten Person - Aufwändige Löscharbeiten im Dachbereich

Stuttgart (ots)

Gegen 23:40 Uhr wurde über den europaweiten Notruf 112 eine Rauchentwicklung im Treppenraum eines Wohngebäudes im Stuttgarter Süden gemeldet. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Es brannte eine Wohnung mit Flammenüberschlag auf das Dach. Daraufhin erhöhte der ersteintreffende Einsatzleiter die Alarmstufe, daraufhin entsandte die Integrierte Leitstelle weitere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle. Eine Person konnte durch die Feuerwehr gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Zur Brandbekämpfung musste die Dachhaut aufwändig durch die Feuerwehr geöffnet und die Brandwohnung für Löscharbeiten ausgeräumt werden. Aufgrund der vorgefundenen Wohnungssituation der Brandwohnung gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Nach maschineller Belüftung und Messung auf Schadstoffe konnte das Gebäude den Bewohnern übergeben werden. Da aber der Energieversorger die Infrastruktur des Gebäudes aufgrund des Brandereignisses außer Betrieb nehmen musste, konnten die Bewohner nicht im Gebäude verbleiben und kamen bei Angehörigen unter.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnen Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Gerätewagen Hygiene Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik, Löschfahrzeug Abteilung Vaihingen Löschfahrzeug

Wachbesetzung: Abt. Münster, Abt. Sillenbuch, Abt. Hofen

Rettungsdienst

Feuerwache 5: Großraumrettungswagen Rettungswagen

Regelrettungsdienst

Rettungswagen Notarzteinsatzfahrzeug

Bei Rückfragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rückfragen

Feuerwehr Stuttgart Daniel Anand Pressesprecher

0711 21673510

37-Pressestelle@stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell