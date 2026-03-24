Polizei Dortmund

POL-DO: Müllcontainer in Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0258

Bereits am Sonntagmorgen (22. März) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Heckenstraße in Dortmund-Mitte zu einem Brand. Ein Abfallcontainer ist durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen in Brand gesetzt worden. Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 7:55 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem im Erdgeschoss des Hauses befindlichen Abfallraum und alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Durch das Feuer wurden insgesamt zwei Container zerstört und es entstand Sachschaden an den Hauswänden. Erste Zeugen haben unmittelbar vor dem Brandgeschehen einen unbekannten Mann aus dem Raum gehen sehen und beschreiben diesen wie folgt:

- Männlich - Afrikanisch - 180 bis 185 Zentimeter groß - Weiße Kapuze - Blaue Weste - Schwarze Hose.

Ob die Container vorsätzlich oder fahrlässig in Brand gesetzt worden sind, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zum Tatgeschehen oder dem bislang unbekannten Mann machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei unter Tel. 0231/132-7441.

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